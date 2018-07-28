" الأرصاد " يتوقع طقسا حارا غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا إلى شديد الحرارة ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية أحيانا. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة ومحملة بالغبار مع تدني الرؤية الأفقية أحيانا على مناطق متفرقة خاصة غربا.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:39 والثاني عند الساعة 19:47.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 17:10 والثاني عند الساعة 05:00.