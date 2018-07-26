الطقس المتوقع على الدولة خلال العطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد اليوم" الخميس " طقسا رطبا صباحا على السواحل وحارا و مغبرا أحياناً نهاراً و يطرأ ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة .. و الرياح غربية إلى شمالية غربية بوجه عام،والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

و يكون الطقس يوم غد الجمعة حارا و مغبرا أحياناً نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة .. والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا و البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم السبت المقبل حارا و مغبرا نهارا و غائما جزئيا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً وتكون مثيرة الغبار أحياناً.. و يكون البحر خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

ويتوقع أن تشهد الدولة يوم الأحد المقبل طقسا حارا و مغبرا نهارا مع إحتمال تكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر.. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وتكون مثيرة للغبار أحيانا.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

و يشهد يوم الإثنين طقسا رطبا على السواحل صباحاً حارا و مغبرا نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية شرقا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي و بحر عمان.