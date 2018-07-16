الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطبا صباحا، وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية وحارا ومغبرا أحيانا نهارا ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية، تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة الداخلية والغربية والبحر مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم " الثلاثاء " رطبا صباحا على السواحل وحارا ومغبرا أحيانا نهارا والرياح شمالية غربية إلى غربية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة الداخلية والغربية والبحر مضطرب صباحا يصبح متوسطا ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيظل يوم " الأربعاء " رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالا وقد يتشكل الضباب الخفيف وحارا ومغبرا نهارا وغائما جزئيا أحيانا والرياح شمالية غربية بوجه عام، وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم " الخميس " رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالا وحارا ومغبرا أحيانا نهارا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا نهارا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " الجمعة " طقسا رطبا صباحا على السواحل وحارا ومغبرا أحيانا نهارا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر والرياح غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.