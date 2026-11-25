أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. كما توقع المركز أن تكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً/الساعة، وتصل إلى 35، وأضاف، سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34، والمد الثاني 02:36، والجزر الأول عند الساعة 19:54، والجزر الثاني عند الساعة 06:52.