دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استراتيجية الابتكار التخصصية، وكشفت عن هويتها البصرية، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، واستثمار الكفاءات البشرية وأفكارها في تطوير منظومة الموارد البشرية، والارتقاء بتجربة موظفي حكومة دبي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الدائرة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بحضور القائد العام للدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، والأمين العام المساعد لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدكتور هزاع النعيمي، ومساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، العميد عبدالصمد حسين سليمان، ومحامي عام أول في النيابة العامة بدبي، الدكتور محمد حسين بن علي.

وتنطلق الاستراتيجية من فلسفة «نبتكر للإنسان، ونبتكر بالإنسان»، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال استشراف المستقبل وتطوير الحلول الاستباقية، وترسيخ ثقافة الإبداع وتنمية القدرات، وبناء منظومة عمل متكاملة وفاعلة، وتحقيق أثر ملموس يدعم الريادة الحكومية. وتجسّد الهوية البصرية للاستراتيجية فلسفتها القائمة على محورية الإنسان، من خلال أربع قدرات مترابطة تعبّر عنها مفاهيم «عقل يستشرف، وحواس تستشعر، وسواعد تُنجز، وقلب يستمر بالأثر».

وقال مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «نطلق استراتيجية الابتكار انطلاقاً من إيماننا بأن موظفي حكومة دبي وشركاءنا هم الأقرب إلى تفاصيل العمل اليومي وتحدياته، وأن أفكارهم وخبراتهم تمثل منطلقاً لفرص حقيقية للتطوير. ونسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى حلول عملية ترتقي بتجربة الموظفين، وتُبسّط الإجراءات، وترفع كفاءة ممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية».

وأضاف: «نحرص على توفير إطار مؤسسي متكامل يمكّن الموظفين من طرح أفكارهم وتطويرها واختبارها وتحويلها إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً في بيئة العمل، لإدراكنا أن الابتكار يبدأ من فهم التحديات الفعلية واستشراف احتياجات الموظفين، والعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تطوير حلول ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم».