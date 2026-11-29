متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك في رسالة وجهها سموه إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث جاءت رسالة سموه في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان على حسابها على منصة ”إكس“، أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها من خلال الحوار والدبلوماسية، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يصون كرامة الشعب الفلسطيني، ويتيح لشعوب المنطقة العيش في سلام وأمن واستقرار.