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طمأنت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الجميع على صحة والدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقالت إن سموه يتعافى بعد العملية الجراحية التي أجراها. وشكرت سموها، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، كل من دعا لوالدها وسأل عن سموه واطمأن على صحته.

وقالت إن صدق المشاعر والدعوات الطيبة ”كان لها أثر جميل في نفوسنا“. وأضافت: ”الحمد لله، والدي الآن في مرحلة التعافي“، ودعت الله أن يتم عليه نعمة الشفاء، ويكسوه ثوب الصحة والعافية، ويبارك في عمره، ويحفظه من كل سوء. وختمت سموها رسالتها بالدعاء لكل من سأل عن والدها، بأن يجعل الله دعواتهم ”نوراً في دروبهم“، وأن يعيد إليهم الخير أضعافًا مضاعفة.