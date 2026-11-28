بيروت - وام

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، أهمية الشراكة مع دولة الإمارات في دعم مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، معرباً عن تطلعه إلى ترجمة التعاون بين البلدين إلى مشاريع مثمرة تسهم في دفع مسيرة التنمية والازدهار في لبنان.

جاء ذلك، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد دولة الإمارات الذي ضم وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، وسفير الدولة لدى لبنان، فهد الكعبي، وعدداً من المسؤولين.

ورحب الرئيس عون بالوفد الإماراتي، وعبر عن تحياته وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثمناً مواقفهما وجهودهما في دعم لبنان.

وأكد أن لبنان يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير الإدارة الحكومية وتحديث المؤسسات.

وقال: «نحن بحاجة إلى وقوف دولة الإمارات إلى جانبنا في مسيرة تطوير الإدارة اللبنانية وتحديثها، والسير ببلدنا نحو الازدهار والحداثة»، معرباً عن أمله في أن يتحول التعاون اللبناني الإماراتي إلى مشاريع ذات أثر ملموس، وموجهاً الشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً على ثقتها ودعمها للبنان.

وأعلنت حكومتا البلدين إطلاق مبادرة «مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي»، وجائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» لطلاب الجامعات اللبنانية، بهدف تعزيز القدرات الرقمية، وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وتحفيز الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة أدائها.

وجاء الإعلان عن المبادرتين بحضور رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، وعهود بنت خلفان الرومي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الحكومية في البلدين، بهدف توسيع مجالات التعاون في العمل الحكومي.

وأكد الدكتور نواف سلام أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات الطب والتعليم والبحث العلمي والعمل، ويعيد تشكيل المهارات التي يحتاج إليها الإنسان في حياته المهنية، فضلاً عن إحداث تحولات في أساليب اكتساب المعرفة.

وأشار إلى مبادرة «مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي»، التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي بنيويورك، خلال لقائه مع سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكداً أنها تعكس توجهاً مشتركاً لإتاحة فرص اكتساب الخبرات والمهارات لمليون لبناني.

وأوضح أن للذكاء الاصطناعي أهمية خاصة في تطوير العمل الحكومي، لما يوفره من إمكانات لتحليل المعاملات ورصد مواطن التأخير، وتحديد المناطق الأقل استفادة من الخدمات الحكومية، وتوجيه الموارد على نحو أكثر كفاءة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توظيف هذه التقنيات بمسؤولية، بما يحفظ خصوصية البيانات ويضمن حقوق المواطنين.

وأضاف أن «جائزة أفضل خدمة حكومية عبر تطبيقات الهاتف المحمول» تفتح أمام طلاب الجامعات اللبنانية المجال للمشاركة في تحسين الخدمات.

وأعرب عن تقديره للشراكة مع الإمارات، وما تتيحه من خبرات في تطوير الخدمات وبناء القدرات وتحديث العمل الحكومي.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، أن تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون في العمل الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية يمثلان أحد محاور توجيهات قيادة دولة الإمارات، ويعكسان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على الارتقاء بالأداء الحكومي ونقل التعاون الثنائي إلى آفاق مستقبلية أوسع.

وقال إن إطلاق مبادرات مشتركة لبناء القدرات في مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الأجيال الجديدة على ابتكار حلول تسهم في تبسيط الخدمات الحكومية وتسريع إنجازها، يجسد استثماراً استراتيجياً في قدرات الشباب والكوادر الوطنية، ويعزز توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحديثها.

وشهدت فعاليات إطلاق المبادرتين مشاركة واسعة لمسؤولين وقيادات عمل حكومي في الإمارات ولبنان.

وتهدف مبادرة «مليون موجّه لبناني لأوامر الذكاء الاصطناعي» إلى تمكين مليون شخص في لبنان من اكتساب مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإتقان صياغة الأوامر والتوجيهات اللازمة للاستفادة منها بفاعلية.

كما أطلقت الحكومتان جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» لطلاب الجامعات اللبنانية، بهدف تحفيزهم على ابتكار تطبيقات وحلول رقمية تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.