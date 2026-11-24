أبوظبي - وام

احتفت هيئة الرعاية الأسرية وجامعة الإمارات العربية المتحدة بتخريج 24 موظفاً من الدفعة الأولى للدبلوم المهني في القيادة والإشراف في الخدمة الاجتماعية، في خطوة تعكس التزامها الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير قدراتها القيادية والإشرافية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في إمارة أبوظبي.

نُفذ البرنامج، بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الجمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة العمل الاجتماعي والإشراف عليه بكفاءة وفاعلية.

وأكدت المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، سلامة عجلان العميمي، أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات كوادر الهيئة، وتعزيز جاهزيتها لقيادة العمل الاجتماعي وفق أسس مهنية واضحة، بما يدعم تكامل الخدمات، ويرتقي بجودتها، ويسهم في تحقيق هدف الهيئة المتمثل في تمكين الأفراد والأسر من تجاوز التحديات وبناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ومن جانبه، أكد مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي الرئيسي، أن تأهيل القيادات في الخدمة الاجتماعية يمثّل استثماراً في قدرة المؤسسات على فهم التحولات المجتمعية والاستجابة لها بوعي ومسؤولية؛ فالقيادة في هذا القطاع تتطلب، إلى جانب الكفاءة الإدارية، حكماً مهنياً رصيناً يوازن بين متطلبات العمل المؤسسي وخصوصية الظروف الإنسانية لكل فرد وأسرة، وتضمّن البرنامج ثلاث وحدات رئيسة، شملت المدخل إلى مهنة الخدمة الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية والإطار التشريعي والتنظيمي في دولة الإمارات، والإدارة في الخدمة الاجتماعية، مع التركيز على تنمية المهارات القيادية والإشرافية وفق متطلبات الممارسة المهنية والسياق الاجتماعي المحلي.

. البرنامج تضمّن 3 وحدات رئيسة، منها المدخل إلى مهنة الخدمة الاجتماعية.