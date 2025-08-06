«سفينة خليفة الإنسانية» تنقل 7166 طناً من المساعدات لغزة

وصلت أول من أمس إلى ميناء العريش المصري، سفينة المساعدات الإماراتية الثامنة «سفينة خليفة الإنسانية»، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة دولة الإمارات دعمها الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وكان في استقبال السفينة وفد ضم ممثلين عن الجهات الإنسانية والخيرية، إلى جانب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أحمد ساري المزروعي، ومسؤولين مصريين، ويأتي وصول «سفينة خليفة الإنسانية» تأكيداً على التزام دولة الإمارات المتواصل بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي، محملة بـ7166 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الإغاثية، والتمور، ومستلزمات الإيواء، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الحمولة 4372 طناً من المواد الغذائية، و1433 طناً من مواد الإيواء، و860 طناً من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة إلى أكثر من 80 ألف طن من المساعدات.