دورة في «تقنيات المقابلة المثلى لضحايا الاتجار بالبشر»

نظم مركز مراقبة الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دورة متخصصة للتعريف «بالتقنيات المثلى في مقابلة ضحايا الاتجار بالبشر»، لـ44 منتسباً من شرطة دبي ومختلف الدوائر المعنية.

وأكد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، العقيد سعيد راشد الهلي، أن الدورة تأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب التي تنفذها شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ومنهم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وبيّن أن الدورة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الموظفين وتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لرعاية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وقدمت الدورة، التي استمرت يومين، وحملت عنوان «تقنيات المقابلة المثلى مع ضحايا الاتجار بالبشر»، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية والنساء والأطفال، الدكتورة غنيمة حسن البحري.

وتطرقت البحري، خلال اليوم الأول من الدورة، إلى «التوصيف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر من المنظور الدولي»، و«الحماية القانونية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر»، و«شروط التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر»، وفي اليوم الثاني قدّمت شرحاً حول «تقنيات المقابلة المثلى مع ضحايا الاتجار بالبشر» من التخطيط للمقابلة، واختيار المكان والزمان، والتطرق إلى صفات القائم بالمقابلة في قضايا الاتجار بالبشر، ومراعاة خصائص الضحية، ومنهجيات المقابلات.