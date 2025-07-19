حمدان بن محمد: «توقيع وثيقة الاتحاد» لحظة تاريخية لانطلاق مسيرة وطن لا يعرف المستحيل

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام.

وأكد سموه أن التوقيع على وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات كان بمثابة لحظة تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة (يوم عهد الاتحاد)، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، وقّع زايد وراشد والآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات.. كانت لحظةً تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، فقام الاتحاد، ورُسِّخت أركان مجده».

وأضاف سموّه: «نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا بعون الله».

حمدان بن محمد:

• نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته.