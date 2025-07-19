رئيس الدولة ورئيس المجر يبحثان في بودابست تعزيز علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس المجر تاماش سويوك، علاقات التعاون التي تجمع دولة الإمارات والمجر في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، إضافة إلى المجالات الثقافية وغيرها.

وجاء ذلك خلال استقبال تاماش سويوك، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر. ورحب الرئيس تاماش سويوك في بداية اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تقدم البلدين وازدهارهما، متطلعاً سموه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية المستدامة والازدهار.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويوك رئيس المجر ومعالي فيكتور أوربان، رئيس الوزراء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات التنموية والثقافية».

وأضاف سموّه: «وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما».

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية المجرية نحو آفاق أرحب من التعاون البنّاء والمثمر في مختلف المجالات.

ودوّن سموه كلمة في سجل كبار الزوار، قال فيها: «سعدت بزيارة المجر الصديقة.. العلاقات الإماراتية المجرية تشهد تطوراً ملحوظاً، وسنواصل العمل معاً على تعزيزها بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.. أتمنى للمجر، قيادة وشعباً، مزيداً من الرخاء والازدهار».

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس المجر الهدايا الرمزية التي تعبر عن ثقافة البلدين، واعتزازهما بتراثهما الوطني. وحضر اللقاء، الذي جرى في مقر البرلمان المجري، الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في المجر.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة بودابست في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل أمس إلى مقر البرلمان في العاصمة بوادبست، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية المجر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول موكبه، رئيس المجر تاماش سويوك.. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية في ساحة «كوسوث لاغوس» أمام مقر البرلمان، حيث رافق موكب سموه لدى وصوله مجموعة من الخيالة، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر.. بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفوا تحية لسموه.. ثم صافح كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين من الجانب المجري، بينما صافح الرئيس المجري أعضاء الوفد المرافق لسموه.

وضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا زكي نسيبة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى المجر سعود الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

• العلاقات الإماراتية المجرية تشهد تطوراً ملحوظاً، وسنواصل العمل معاً على تعزيزها.

تاماش سويوك:

• نتطلع إلى أن تسهم الزيارة في توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.