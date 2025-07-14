طقس الإمارات.. تشكل سحب ركامية وأمطار متوقعة خلال الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الأسبوع الجاري، سقوط أمطار على مناطق في الدولة شرقاً، مع تكون السحب الركامية شرقاً وتشكل الضباب .



وذكر المركز أن طقس غدا الثلاثاء، صحو إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



كما يكون طقس الأربعاء المقبل صحوا إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار

ويكون طقس الخميس المقبل صحوا إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، البحر وخفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويكون طقس الجمعة المقبل، صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.