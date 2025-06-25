ولي عهد أبوظبي يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

قدَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء بـ«مجلس عبيدالله» في إمارة دبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوِّهاً سموّه بمناقب الفقيد وإسهاماته الجليلة في العمل الخيري والعطاء الإنساني، والعمل التطوّعي داخل الدولة وخارجها.

وقدَّم واجب العزاء، إلى جانب سموّه، كلٌّ من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.