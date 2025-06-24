«ثلاجة الفريج» تبدأ توزيع مليونَي عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال

أطلقت «فرجان دبي» النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام»، وتستهدف الحملة توزيع مليونَي عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من تأثيرات حرارة الصيف عليهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.

وتستمر الحملة حتى 23 أغسطس المقبل، لتغطي مختلف مناطق إمارة دبي، وتستهدف عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال زراعة الشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وتلعب كل من مؤسسة «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام» دوراً محورياً في دعم حملة «ثلاجة الفريج» وتحقيق أهدافها الإنسانية، حيث توفر مؤسسة «سقيا الإمارات» كميات كبيرة من عبوات المياه لتوزيعها على العمال، في حين يتيح «بنك الإمارات للطعام» مستودعاته المجهزة لحفظ المياه والمشروبات والمثلجات، ويخصص مركبات توزيع مبردة لضمان إيصالها بشكل آمن وسريع للعمال، فضلاً عن مشاركة في عمليات التوزيع الميداني.

ترسيخ قيم التكافل

وقال مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إبراهيم البلوشي: «تعكس حملة (ثلاجة الفريج) جوهر رسالتنا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسعى إلى ترسيخ قيم التكافل والتراحم في المجتمع الإماراتي، وتأتي هذه الحملة في إطار دعمنا المستمر للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تُحدث فرقاً مباشراً في حياة الناس، وتكرّس مفاهيم التعاضد الإنساني».

وأضاف: «تُعد حملة (ثلاجة الفريج) نموذجاً يُحتذى في العمل الإنساني التشاركي، حيث تلتقي الجهود المؤسسية مع طاقات المجتمع والمتطوعين للإسهام بشكل فعال في تحسين جودة حياة العمال الذين يؤدون دوراً محورياً في تعزيز التنمية المستدامة، لاسيما في ظل ظروف الطقس الصعبة خلال فصل الصيف»، معرباً عن تقديره العميق لمؤسسة «فرجان دبي» على جهودها المتميزة في تنفيذ هذه الحملة، للعام الثاني على التوالي، ومبادراتها المتواصلة لدعم مجتمع دبي.

رسالة شكر

بدورها، قالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان: «تمثل حملة (ثلاجة الفريج) إحدى المبادرات المجتمعية النابعة من قيمنا الأصيلة وروح التضامن التي تميز مجتمعنا، حيث تنطلق من قلب الأحياء السكنية في دبي، لتجسّد رسالة شكر وامتنان لفئة العمال الذين يسهمون بدور أساسي في نهضة إمارة دبي وازدهارها».

وأضافت: «بناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من حملة (ثلاجة الفريج) في صيف 2024، تأتي النسخة الثانية من هذه المبادرة المجتمعية الإنسانية بتوسّع أكبر، حيث نعتزم توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال بهدف التخفيف من آثار درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتعزيز سلامتهم الصحية أثناء أداء مهامهم الحيوية في مختلف مناطق إمارة دبي»، مثمنة التعاون المثمر مع شركاء الحملة الذي يُشكل عاملاً أساسياً في تحقيق أهدافها، وإيصال رسالتها الإنسانية إلى الفئات المستهدفة على النحو الأمثل.

آلية تنفيذ الحملة

وتعتمد «فرجان دبي» في إطار تنفيذها لحملة «ثلاجة الفريج» على تسيير سيارات مبردة تجوب مختلف مناطق إمارة دبي، لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العاملين في المواقع الخارجية.

وتتضمن الحملة أيضاً توفير ثلاجات ثابتة في سكنات العمال، مزودة بالمياه والعصائر والمثلجات، بما يعزز من أثر المبادرة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تستقطب حملة «ثلاجة الفريج» متطوعين من مختلف شرائح المجتمع، للإسهام في تنفيذ عمليات التوزيع.

ويُسهم شركاء الحملة بدور أساسي في توفير الموارد والدعم اللوجستي اللازمين لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وانتشارها في مختلف مناطق دبي، بما يعزز من قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من العمال، ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال الفرح إلى قلوبهم.

مسؤولية مجتمعية

حققت النسخة الأولى من حملة «ثلاجة الفريج»، التي نُظمت في صيف 2024، نجاحاً كبيراً بتوزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وشهدت دعماً واسعاً من جهات حكومية وشركات خاصة.

وتجسد الحملة مساعي «فرجان دبي» في تعزيز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم.

وتعد «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي، وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

إبراهيم البلوشي:

• دعمنا للحملة يأتي في إطار التزامنا المستمر بمساندة المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

علياء الشملان:

• «ثلاجة الفريج» تجسّد قيمنا الأصيلة وروح التضامن التي تميز مجتمعنا، وتحمل رسالة شكر وامتنان لفئة العمال.

• «سقيا الإمارات» و«بنك الإمارات للطعام» يسهمان بدور محوري في توفير الموارد والدعم اللوجستي اللازمين لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة في مختلف مناطق دبي.