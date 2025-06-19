انخفاض درجات الحرارة غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة، غداً، مع احتمال تشكّل الضباب وظهور السحب الركامية على بعض مناطق الدولة خلال الأيام المقبلة.

وذكر المركز، في تقريره، أن طقس اليوم رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى 40 كم/ساعة، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس الغد سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى طقس بعد غد والأحد المقبل فسيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق الشرقية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.