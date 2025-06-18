انخفاض درجات الحرارة الجمعة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض في درجات الحرارة الجمعة المقبلة، مع احتمل تشكل الضباب وظهور السحب الركامية على بعض مناطق الدولة خلال الأيام المقبلة.

وذكر المركز في تقريره أن طقس الخميس، رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً

غرباً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس الجمعة، فسيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام وغائم جزئي على بعض المناطق الشرقية وانخفاض في درجات الحرارة، والبحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار بالنسبة لطقس يومي السبت والأحد المقبلين، فسيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئي على بعض المناطق الشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.