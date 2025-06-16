رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، كما تطرق الجانبان إلى التطوّرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.