أعلن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج)، التابع لمجلس مكافحة المخدرات، إطلاق مسابقة تثقيفية للوقاية من المخدرات، تحت شعار: «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وضمن جهود البرنامج المستمرة لبناء مجتمع أكثر وعياً وأمناً، وتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من هذه الآفة.

وتستهدف المسابقة المبدعين من المواطنين والمقيمين داخل الدولة من أصحاب المهارات في تصميم الإنفوغرافيك أو إنتاج الفيديوهات التثقيفية، حيث يشترط أن تتمحور المشاركات حول موضوع «الوقاية من المخدرات».

وسيحصل الفائز بجائزة أفضل فيديو تثقيفي على مبلغ 5000 درهم، فيما ينال الفائز بجائزة أفضل تصميم إنفوغرافيك 2000 درهم.

وقد حدد البرنامج الوطني «سراج» 25 يونيو الجاري كآخر موعد لتسلّم المشاركات، وسيعلن عن الفائزين يوم 26 يونيو، على أن ترسل الأعمال عبر البريد الإلكتروني:

(Sirajj.uae@gmail.com) مع ضرورة إرفاق بيانات المشارك التي تشمل: الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، صورة من بطاقة الهوية الإماراتية.

كما تضمنت الشروط أن تكون الأعمال أصلية، ولم يسبق نشرها أو الفوز بها في مسابقات أخرى، وأن تراوح مدة الفيديوهات بين 30 و90 ثانية، بينما يجب تقديم التصاميم بجودة عالية بصيغتي (PDF) و(JPEG).

وأكدت اللجنة المنظمة أهمية أن يستند المحتوى المقدم إلى «دليل الوالدين للوقاية من المخدرات» كمصدر رئيس للمعلومات، لضمان دقة الرسائل التثقيفية واتساقها مع النهج الوطني للوقاية.