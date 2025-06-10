4 التزامات على المنشآت ضمن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة»

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة التزامات على الشركات وأصحاب العمل، في إطار قرار حظر العمل وقت الظهيرة، تتمثل في توفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب، مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وتوفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وتبدأ الوزارة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الأحد المقبل 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة من بعد الظهر، ويأتي قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الـ21 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة للقرار بواقع 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.

وفي مبادرة مشتركة بين الوزارة وجهات حكومية وخاصة، يتم في كل عام توفير مواقع مؤمنة ومكيفة لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في جميع المناطق بالدولة خلال الأشهر التي يطبق فيها «حظر العمل وقت الظهيرة»، كما يتم توفير خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة.

ويأتي هذا فيما أكدت الوزارة، في الدليل الإرشادي الخاص بـ«حظر العمل وقت الظهيرة» عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك ثلاثة أعمال مستثناة من القرار، يتحتم فيها لأسباب فنية العمل من دون توقف، وهي: أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال تؤثر في المجتمع بشكل عام، مثل قطع خطوط تغذية المياه وغيرها، وكذلك الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور وغيرها.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي مخالفة لـ«حظر العمل وقت الظهيرة» عبر ثلاث قنوات هي: مركز الاتصال على الرقم 600590000، والتطبيق الذكي - خدمة إضافة بلاغ عبر متجر أبل ومتجر غوغل، والموقع الإلكتروني للوزارة - خدمة إضافة بلاغ.

وحقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائداً من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لاسيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والإجهاد الحراري.