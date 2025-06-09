«الهلال الأحمر» تدعم كسوة العيد والأضاحي في محافظتين يمنيتين

نفذت خلية الأعمال الإنسانية (HAC)، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع كسوة العيد للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز. ‏ ويستهدف المشروع تقديم كسوة العيد لـ35 ألف أسرة من الفقراء والمرضى والأيتام والنازحين في المحافظتين.

كما دشّنت خلية الأعمال الإنسانية (HAC)، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشروع الأضاحي للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز.

‏ويستهدف المشروع أكثر من 5000 أسرة من الأسر النازحة والفقيرة، في إطار مساعٍ إنسانية، تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، ومشاركتهم فرحة العيد.