خالد بن محمد يهنّئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى

هنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموّهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنّأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار.