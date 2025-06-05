رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية           

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، أمس، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الرئيس المصري الذي قام بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث تبادل سموّه والرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية اللقاء، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى البلدين وشعبيهما بالخير واليُمن والبركات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء، الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بين دولة الإمارات ومصر بشأن كل ما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام الذي يُعدّ السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

وأقام صاحب السموّ رئيس الدولة، مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان في استقباله، لدى وصوله مطار الرئاسة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما كان في الاستقبال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر الرئيس المصري دولة الإمارات في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الرئاسة، صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من سموّ الشيوخ وكبار المسؤولين.

. الجانبان شددا على تعزيز الاستقرار والأمن، والسلام الذي يُعدّ السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.