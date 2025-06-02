الدرعي: ندوة الحج الكبرى منصة لتناغم الرؤى والأفكار

حضر رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، أحمد راشد النيادي، أعمال ندوة الحج الكبرى التي نظّمتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي.

وأشاد الدرعي بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بتطوير شؤون الحج والعمرة، مؤكداً أن ندوة الحج الكبرى التي تنظم في المملكة سنوياً هي منصة تواصل لتناغم الرؤى والأفكار بين الدول والبعثات الرسمية للحج، وتعزيز صناعة مبادرات مبتكرة تسهم في ارتقاء خدمات الحجاج وفق أفضل الممارسات التي تواكب متغيرات الحياة وتطورات العصر، مبيناً أن ما تنتجه هذه الندوة من توصيات وقرارات من أصحاب الخبرة والدراية، يُعد مصدراً تستفيد منه جميع الدول في برامجها الخاصة بشؤون الحج. وأكّد ارتقاء التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين القيادتين والشعبين الشقيقين القائمة على وحدة المصير المشترك.

وتضمنت الندوة عدداً من الجلسات العلمية والمحاور التخصصية التي ركّزت على تطوير منظومة الحج، وتوظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج.