طاقم طبي متكامل لتقديم الخدمات الصحية لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة

أكد الدكتور عصام الزرعوني عضو لجنة الشؤون الصحية في مكتب شؤون حجاج الإمارات أن اللجنة تتولى متابعة الحالة الصحية لحجاج الدولة قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وبعده وذلك من خلال إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقديم التطعيمات الوقائية إلى جانب تزويدهم بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بكيفية أداء المناسك بطريقة صحية وسليمة.

وقال الزرعوني في تصريحات له إن اللجنة تضم طاقماً طبياً متخصصاً ومجهزاً بكامل الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية الضرورية في جميع مخيمات المشاعر المقدسة حيث تتوافر الأدوية والمحاليل الطبية بكميات كافية مشيراً إلى أنه إذا استدعت حالة الحاج نقله إلى المستشفى يتم تحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة مع استمرار متابعة حالته من قِبل الفريق الطبي التابع للجنة.

وأشار إلى أن اللجنة تولي جانب التوعية والتثقيف الصحي اهتماماً بالغاً، لاسيما فيما يتعلق بوقاية الحجاج من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحد من انتقال الأمراض التنفسية إلى جانب إرشادات وقائية للحفاظ على صحة الحاج بشكل عام بما يضمن له أداء مناسكه بكل يُسر وسهولة دون التعرض لأي مضاعفات صحية