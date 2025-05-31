«الجدة حليمة» ساعدت ابنتها بفيديو «الماتشا» فتحولت إلى وجه إعلاني

لم تكن الجدة حليمة أحمد سيف النقبي، (63 عاماً)، من مدينة خورفكان، تدرك أن إعلاناً بسيطاً صورته بدافع دعم ابنتها، سيفتح لها باب الشهرة ويحوّلها إلى وجه إعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة، عندما أطلقت ابنة الجدة حليمة مشروعاً منزلياً لبيع مشروب «الماتشا» الصحي، لكنها واجهت صعوبة في التسويق، فلم تجد من يروّج له، فما كان من الأم إلا أن بادرت قائلة: «سأتولى الأمر»، وبالفعل جهزت الابنة المشروب، وقامت الحفيدة بتصوير الإعلان الذي قامت ببطولته «الجدة حليمة»، لينشر لاحقاً على منصات التواصل الاجتماعي، ويحقق صدى واسعاً.

النتائج جاءت مفاجئة، إذ حصد الفيديو تفاعلاً واسعاً، وحقق انتشاراً لافتاً، وبدأت طلبات الإعلان تنهال على الجدة حليمة التي قالت ضاحكة: «أنا طالبة مدرسة صباحاً، ومروجة محترفة مساءً»، مشيرة إلى أنها بدأت تروج لاحقاً لمنتجات متعددة، من بينها السمن المحلي، والبخور، والمعطرات، والدبس.

ولم يتوقف صدى الإعلان عند حدود الدولة، بل وصل إلى سلطنة عمان، حيث تواصل معها أحد الأشخاص لطلب إعلان ترويجي للحوم محلية طازجة، تقديراً لطريقتها البسيطة واللافتة في تقديم المحتوى.

أما عن طعم مشروب «الماتشا»، فتصفه الجدة حليمة - أو (أم أحمد) كما يناديها المقربون - بأنه «لذيذ ومفيد»، مضيفة «أعجبني مذاقه كثيراً، فهو مزيج من الأعشاب الطبيعية، وأصبحت أطلبه من ابنتي باستمرار، لأنه يساعد على توازن ضغط الدم ونسبة السكر في الجسم».

وقالت إن زميلاتها في مبادرة «العلم نور»، التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لكبار المواطنين المنتسبين إليها، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فوجئن بتجربتها مشروب «الماتشا»، وعبرن عن دهشتهن لحرصها على تناول مشروب صحي غير مألوف، بل إن معلمة مادة التربية الإسلامية أخبرتها بأنها ترغب في تذوقه أيضاً بعد أن شاهدت إعلانها المتداول.

وذكرت أنه بعد انتشار الإعلان الأول، بدأت العروض الإعلانية تتوالى عليها، ما دفعها إلى الاستعانة بابنتها لتكون مسؤولة عن جدولة المواعيد والتنسيق مع الجهات الراغبة في التعاون، خصوصاً أنها تقضي ساعات النهار في دراستها ضمن مبادرة «العلم نور»، ويظل هاتفها غير متاح خلال فترة الدوام الدراسي، فيما تتولى ابنتها مهمة مراجعة الرسائل والاتصالات، ثم تزويدها بكل التفاصيل عند عودتها إلى المنزل.

أما عن العائد المادي، فتؤكد أنها لا تسعى للربح، وتتعامل مع الإعلانات من منطلق خيري، موضحة أن ما يقدّم لها من مبالغ يعتبر رمزياً لا أكثر، لافتة إلى أنها لا تأخذ منه شيئاً، وطلبت من ابنتها تخصيص كل ما يجمع للأعمال الخيرية، وبالفعل فقد خصصت ريع الإعلانات الأخيرة لحفر بئر صدقة جارية عنها وعن أسرتها.

وتؤمن (أم أحمد) بأن الإعلانات ليست مجرد وسيلة للربح، بل رسالة مجتمعية تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، وقالت: «أشعر بأن لي دوراً في مساعدة الآخرين على بيع منتجاتهم، وهذا يمنحني سعادة خاصة».

وتسترجع موقفاً إنسانياً أثار مشاعرها، عندما شاهد أحد الأشخاص من المملكة العربية السعودية إعلانها على تطبيق «تيك توك»، وأرسله إلى شقيقته قائلاً إن ملامحها تشبه والدتهما المتوفاة، وتواصلت السيدة مع ابنتها، وأبلغتها برغبتها في القدوم إلى الإمارات لرؤيتها، فكان الرد «على الرحب والسعة.. بانتظارك بكل محبة».

وتبرز النقبي جانباً آخر من شخصيتها المستقلة، إذ تقود المركبة منذ أكثر من 24 عاماً، وتتنقل بنفسها بين مدن الساحل الشرقي من خورفكان ودبا الحصن وكلباء والشارقة، رافضة اقتراح أبنائها بتعيين سائقة خاصة، قائلة بثقة: «مازلت بصحة جيدة، وأملك النشاط الكافي».

كما تنتقد تطبيقات الملاحة الإلكترونية، واصفة إياها بـ«المربكة»، مضيفها أنها تعتمد على توجيهات قد تدخلك في متاهات.. «اتجه نحو اليمين واتجه نحو الشمال «المربكة»، وهي تفضل الاعتماد على ذاكرتها، فهي أكثر دقة وأماناً.

وترى أنها ورثت شخصيتها القوية ومهاراتها اليدوية من والدها، الذي كان يعمل ميكانيكياً ومزارعاً في حقبة ما قبل قيام الاتحاد، وتروي بفخر أنه أسهم في تفكيك طائرة سقطت في منطقة الذيد، وتمكن من تسليم أجهزتها للاستفادة منها في وقتٍ كانت فيه الموارد محدودة.

وتختتم (أم أحمد) حديثها برسالة للفتيات، قائلة «لا تنتظرن الوظيفة، بل ابحثن عن حرفة أو مهارة تصنع فرقاً في حياتكن، أما أنا فلا أترك وقتي يضيع، أحيك الأساور والحقائب، وأعمل على النول.. فالحركة بركة».

«الجدة حليمة»:

• خصصت ريع الإعلانات للأعمال الخيرية، وأعتبرها رسالة مجتمعية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة.

• يجب أن تبحث الفتيات عن حرفة أو مهارة تصنع فرقاً في حياتهن، وأنا لا أترك وقتي يضيع، أحيك الأساور والحقائب، وأعمل على النول، فالحركة بركة.