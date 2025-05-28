حمدان بن محمد: كلية زايد الثاني العسكرية تواصل دورها الريادي في رفد قواتنا المسلحة بالكفاءات الوطنية

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين الـ43 في كلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدتُ، اليوم، حفل تخريج الدورة الـ43 من الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين، حيث تواصل الكلية دورها الريادي في رفد قواتنا المسلحة بالكفاءات العلمية والخبرات العملية، وتأهيلهم على مختلف المستويات لأداء مهامهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار. نبارك للخريجين وأسرهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة لخدمة وطننا العزيز حاملين راية العز والفخر والولاء في كل الميادين».

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وعرض فيديو موجز عن الدورة، تلاه كلمة ألقاها قائد كلية زايد الثاني العسكرية، العميد الركن عبدالله محمد الظاهري، أكد فيها اعتزاز الكلية بالخريجين الذين يمثلون نخبة من الضباط المتسلحين بالعلم والشجاعة والشرف والولاء، معرباً عن ثقته في قدراتهم على الإسهام في تحقيق الأهداف السامية لقواتنا المسلحة، وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية للقيادة، والقدرة على اتخاذ القرارات المتوافقة مع الواجبات والمهام المنفذة لتعزيز قدرتهم على التخطيط السليم ومعالجة مختلف التحديات.

وأكد قائد كلية زايد الثاني العسكرية حرص القيادة الرشيدة على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على حماية مكتسبات الوطن، وبناء أجيال مؤهلة من القيادات العسكرية الشابة، القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في تعزيز أمن واستقرار الدولة، مشيداً بجهود الطلبة الضباط خلال فترة التدريب الأكاديمي والعسكري.

حضر الحفل رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وأولياء أمور الخريجين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أوائل الدورة، وتوزيع الشهادات على الخريجين، الذين تعهدوا بمواصلة مسيرة الولاء والانتماء وخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ.

حمدان بن محمد:

. نبارك للخريجين وأسرهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة لخدمة وطننا العزيز، حاملين راية العز والفخر والولاء في كل الميادين.