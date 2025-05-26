خالد بن محمد بن زايد يزور العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه في منزله في أبوظبي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، وذلك في مقر إقامته في العاصمة أبوظبي.

وفي مستهل الزيارة، رحّب العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس نهج القيادة الرشيدة بالتواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاطمئنان على أحوالهم.

وخلال اللقاء، تبادل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه والحضور الأحاديث الودية.

وأشاد سموّه بالدور الكبير للعلامة الشيخ عبدالله بن بيّه في نشر قيم التسامح والأخوّة والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات، وجهوده المتواصلة في إرساء دعائم الحوار الحضاري وترسيخ المبادئ الإنسانية النبيلة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.