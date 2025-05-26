رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة تنويع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي اليوم..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي رئيس الباراغواي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين في هذا السياق حرصهما على دفع علاقات البلدين إلى الأمام واستثمار الفرص المتنوعة لفتح آفاق جديدة لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تنويع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية بجانب تعزيز جسور التواصل والتعاون البناء مع دول أميركا اللاتينية وفي مقدمتها جمهورية الباراغواي انطلاقاً من نهجها القائم على المصالح المشتركة والتعاون بما يحقق التنمية والازدهار لجميع شعوب العالم.

كما تطرق سموه ورئيس الباراغواي إلى التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط..مشددين في هذا السياق على ضرورة تكثيف العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب سانتياغو بينيا عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة معرباً عن إعجابه بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة ورؤية قيادتها الحكيمة في دفع مسيرة تقدمها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ووفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي سفيرة الدولة لدى الباراغواي وعدد من كبار المسؤولين بجانب الوفد المرافق للرئيس الضيف.