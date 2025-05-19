دعم وتطوير الخبرات الاحترافية خلال «قمة الإعلام العربي 2025»

أعلنت IMI، المجموعة الإعلامية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاونها مع نادي دبي للصحافة ومشاركتها في قمة الإعلام العربي لعام 2025، المقرر عقدها تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري، حيث يأتي هذا التعاون بصفتها شريكاً إعلامياً استراتيجياً، في خطوة تعكس التزام المجموعة بدعم تطور المشهد الإعلامي ورسم ملامح مستقبله.

وستنظم مجموعة IMI مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة في مقر القمة بمركز دبي التجاري العالمي، وبقيادة خبراء في أكاديمية IMI للإعلام، الذراع الرائدة للمجموعة في مجال التدريب الإعلامي وتطوير المواهب والكفاءات، التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع نادي دبي للصحافة بهدف تنمية مهارات الأجيال الجديدة من الإعلاميين على مستوى المنطقة، مع التركيز على مواكبة المتطلبات المتجددة للمشهد الإعلامي الرقمي.

وستوفر ورش العمل رؤى وأفكاراً قيّمة مستمدة من تجارب واقعية في غرف الأخبار، فضلاً عن تسليط الضوء على أفضل الممارسات ضمن شبكة IMI العالمية، وستركز الجلسات على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالسرديات البصرية، إضافة إلى إتقان مهارات تحرير المواد الخبرية خلال فترات الذروة، وغيرها من الموضوعات والتوجهات المستقبلية.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيس اللجنة المنظمة للقمة، منى غانم المرّي: «تشكل قمة الإعلام العربي منصة محورية لرسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي، من خلال تعزيز التعاون والابتكار والحوار بين أهم رموز وقيادات الإعلام في العالم العربي، ولا شك أن الشراكة مع (مجموعة IMI) وأكاديميتها للإعلام، تدعم عملنا على تزويد الجيل الجديد من صنّاع المحتوى بالمهارات والخبرات والأفكار اللازمة للارتقاء بقدراتهم ومن ثم بمشهد الإعلام العربي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة IMI والشريك التشغيلي لشركة Redbird IMI، راني رعد: «يسرّنا المشاركة في هذا الحدث البارز الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، وبصفتنا شريكاً إعلامياً استراتيجياً، نؤمن في IMI بأهمية المساهمة الفاعلة في تشكيل مستقبل قطاع الإعلام، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة بمجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومن خلال الحوار البنّاء وتبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة عبر أكاديمية IMI للإعلام، نهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الإعلامية لمواكبة هذا التحول الجوهري الذي يشهده القطاع».

وسيقود ورش عمل مجموعة IMI خلال القمة نخبة من الشخصيات الإعلامية المؤثرة من مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، بما في ذلك سكاي نيوز عربية، وذا ناشونال، والعين الإخبارية، وCNN الاقتصادية، ما يمنح الحضور لمحة واسعة حول الاستراتيجيات والأدوات والتحليلات التي يستخدمها أبرز الصحافيين وصناع المحتوى في القطاع.

ومن المنتظر أن تستقبل قمة الإعلام العربي 2025 أكثر من 6000 مشارك من المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين في مجال الإعلام وقادة الفكر وصناع المحتوى البارزين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه.