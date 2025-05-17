ودعه رئيس الدولة.. الرئيس الأميركي يختتم زيارته إلى الإمارات

غادر رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، أمس، أبوظبي في ختام «زيارة دولة» قام بها إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مودعيه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في وداعه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، وعدد من كبار المسؤولين.

ورافق الطائرة، التي تقل الرئيس الأميركي لدى مغادرتها أجواء دولة الإمارات، سرب من الطائرات العسكرية، حيث استأذنه قائد السرب لمرافقة الطائرة التي تقله حتى خروجها من أجواء الدولة.