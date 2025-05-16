«مرافق» منظومة ذكية لنقل الشحنات الخطرة في دبي

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، منظومة أمنية ذكية تحمل اسم «مرافق»، ضمن مشاركتها في «القمة الشرطية العالمية 2025» التي تستضيفها شرطة دبي.

وقال مهندس الأنظمة الأمنية، عبدالله الخميري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المنظومة المتطورة معنية بتأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة، مثل الألعاب النارية، ضمن إمارة دبي، وذلك من خلال نظام متكامل، يشمل جهاز تتبع متطوراً، وكاميرا مراقبة عالية الدقة، وقفلاً إلكترونياً ذكياً، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية تتولى الإشراف والتحكم الكاملين في حركة الشحنات.

وأضاف أن هذا النظام يمثّل تطوراً نوعياً، ويتم الاستعاضة به عن الآلية السابقة في نقل الشحنات الخطرة، إذ تتولى مركبة أمنية مرافقة الشاحنة المعنية بنقل المواد الخطرة، ما يمثّل عبئاً بشرياً وتقنياً، لكن في ظل نظام «مرافق» الذكي، يمكن أن تتحرك الشاحنة بشكل طبيعي تحت مراقبة لحظية، وذلك في إطار استراتيجية خفض الاعتماد على الكوادر البشرية، ورفع مستوى التحكم والكفاءة التشغيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى الأمان مع تحقيق وفر تشغيلي ملموس.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن البرنامج سيُطبّق خلال مرحلته الأولى على عمليات نقل الألعاب النارية داخل الإمارة، على أن يتوسع نطاقه مستقبلاً، ليشمل أنواعاً أخرى من الشحنات ذات الطبيعة الحساسة.

إلى ذلك، شهد جناح المؤسسة حضوراً بارزاً لرابطة محترفي الأمن والسلامة، التي تشارك ضمن منصة «سيرا»، وهي منصة مهنية متخصصة، تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع الأمني بمختلف فئاتهم.

وأفادت المؤسسة بأن الرابطة توفر لأعضائها حزمة من الخدمات والمزايا الحصرية، منها برامج تدريبية متقدمة، وتمثيل في المحافل المحلية والدولية، إضافة إلى توفير فرص للتطور المهني، تُمكن الأعضاء من مواكبة أحدث الابتكارات والأنظمة العالمية في المجال الأمني، كما تفتح أبوابها أمام جميع العاملين المرخصين في القطاع الأمني بالدولة، إلى جانب المهنيين من الجهات الدولية والشركات العالمية، بشرط امتلاكهم تراخيص أمنية سارية تخولهم الانضمام والاستفادة من خدماتها.