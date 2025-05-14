ممرضو «دبي الصحية»: حمدان بن محمد شرفنا بـ«الإقامة الذهبية» ورسالتنا إسعاد المرضى

عبّر عدد من الممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» عن بالغ امتنانهم وتقديرهم للمكرمة السامية التي وجه بها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنحهم الإقامة الذهبية، تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الإمارة.

وقالو لـ «الإمارات اليوم» إن مكرمة سموّه تمثل وسام شرف على صدورهم، ومسؤولية مضاعفة تدفعهم إلى مواصلة العطاء والتفاني في أداء رسالتهم السامية، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسعادة للمرضى، واعتبروا أن منحهم «الإقامة الذهبية» يجعل من دبي وطناً دائماً يفخرون بالانتماء إليه.

وأكدوا أن هذه المكرمة تعكس رؤية دبي الإنسانية، واهتمام قيادتها بكل ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع، كما أنها تمثل تكريماً لمسيرة مهنية طويلة من الجهد والعطاء، وتجسيداً لالتزام الإمارة بدعم كل من كرّس حياته لخدمة المرضى والمجتمع.

قصص شكر واعتزاز

وعبرت الممرضة في مستشفى لطيفة منذ 24 عاماً، فاطمة محمد الحسن، عن سعادتها قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ولدعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المتواصل، سواء عبر التدريب أو تطوير المهارات أو بيئة العمل المحفزة، وخبر حصولي على الإقامة الذهبية كان بمثابة هدية ثمينة ودافع كبير لمزيد من العطاء».

وأكدت الممرضة من مستشفى دبي، هلا الصايغ: «هذه المكرمة أدخلت الفرح إلى قلوبنا وأشعرتنا بقيمة ما نقدمه، ونشكر القيادة على هذا التقدير، الذي نعتبره مسؤولية أكبر نتحملها بكل حب وإخلاص لخدمة المجتمع».

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وقالت الممرضة في مستشفى دبي منذ 22 عاماً، جيوتي براساناراج: «الإقامة الذهبية بمثابة تقدير حقيقي لمسيرة طويلة من العمل المتفاني، وهي حافز معنوي لمواصلة العمل بإخلاص وبروح الفريق الواحد، وفخورة بأنني جزء من منظومة دبي الصحية».

وأعربت الممرضة من مركز دبي للسكري منذ 16 عاماً، تيريسا تاماني، عن امتنانها العميق، قائلة: «منحي الإقامة الذهبية لحظة فخر وامتنان، وكنت جزءاً من النجاحات التي حققها المركز، واليوم أشعر أن هذا التكريم هو تتويج لكل تلك الجهود».

وقال الممرض من مركز دبي للسكري والذي أمضى 19 عاماً في الخدمة أيمن عيسى: «كل كلمات الشكر لا تكفي، ومنحنا الإقامة الذهبية اعتراف حقيقي بجهودنا، ونعاهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على بذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يليق بثقة القيادة الرشيدة».

وقالت الممرضة في مستشفى لطيفة منذ 22 عاماً، سوجا كوناث: «أشعر أن عملي في «دبي الصحية» ليس مجرد وظيفة، بل انتماء حقيقي، ومنحي الإقامة الذهبية جعلني أعتبر دبي وطني الدائم الذي أفخر بالانتماء إليه، والإقامة الذهبية تشريف واعتزاز لكل ممرض وممرضة يعمل بإخلاص في دولة الإمارات».