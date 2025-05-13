حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج "بَرْوَة" العقاري لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين "أراضي دبي" و"هيئة تنمية المجتمع" لإطلاق برنامج "بَرْوَة" العقاري، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والمخصص لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وكتب سموه عبر حسابه في "إكس": "شهدتُ توقيع اتفاقية بين "أراضي دبي" و"هيئة تنمية المجتمع" لإطلاق برنامج "بَرْوَة" العقاري، وهو الأول من نوعه في المنطقة، والمخصص لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بهدف تمكينهم من إدارة ممتلكاتهم بكل يسر واستقلالية، ووجهنا بوصول خدمات حكومة دبي ذات الصلة لبيوتهم، بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي".

وتابع سموه: "نواصل تبني نهجٍ مبتكر في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، للارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق تكافؤ الفرص، ودمج مختلف الفئات، في تجسيد حقيقي لروح دبي في الريادة الاجتماعية".