عامر شريف: منح الإقامة الذهبية لممرضي "دبي الصحية" تأكيد على مكانة الكوادر ودورها الحيوي

أعرب المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، الدكتور عامر شريف، عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مكرمته بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين في "دبي الصحية" ممن أمضوا 15 عاماً أو أكثر في خدمة المرضى، تزامنا مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يحتفي فيه العالم بهذه المهنة النبيلة، وتحتفي فيه القيادة الرشيدة بهذه الكوادر المميزة.

وأكد عامر أن هذه المكرمة النبيلة تمثل نهجاً أصيلاً للقيادة الرشيدة لتكريم أصحاب العطاء الإنساني وتقدير جهودهم، قائلاً: "هذه المبادرة هي رسالة تقدير ووفاء للكوادر التمريضية التي تشكل عصباً حيوياً في منظومتنا الصحية. إنها تعكس اهتمام القيادة بدعم من جعلوا من العطاء الإنساني رسالةً والتزاماً لخدمة المجتمع".

وأضاف: "في"دبي الصحية"، نفخر بكوادرنا التمريضية الذين يواصلون العمل بتفانٍ وإخلاص. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل محفّزة ومستقرة ليكونوا جزءاً أساسياً في تحقيق عهد "المريض أولاً".

واختتم عامر قائلاً: "إن مكرمة سموه هي تأكيد على أن قيادتنا تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتؤكد التزام دبي بدعم من كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع".