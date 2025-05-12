ذياب بن محمد: زيارة «أم الإمارات» إلى تركيا جسّدت المكانة الرفيعة للمرأة الإماراتية في العمل الإنساني

أكّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن زيارة سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى الجمهورية التركية الصديقة، وتكريمها الرفيع من رئيس جمهورية تركيا، جسّدت المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في ساحات العمل الإنساني والاجتماعي، مشيراً سموّه إلى أن هذه الزيارة كانت فرصة إضافية لتعزيز جسور التعاون مع تركيا في العديد من مجالات رعاية الطفولة والتنمية الأسرية، وترسيخ قِيَم العطاء والتضامن الإنساني، التي لطالما كانت سموّها عنواناً لها.

وقال سموّه إن الجهود المتواصلة التي تبذلها «أم الإمارات»، على الصعيدين المحلي والدولي، تمثّل مصدر إلهام للأجيال، ونموذجاً مضيئاً في تمكين الأسرة والمرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، إذ أرست سموّها برؤيتها الثاقبة دعائم التوازن بين الجنسين، وفتحت أمام ابنة الإمارات آفاقاً جديدة للتميّز والعطاء، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، وصوتاً مؤثراً في كل ميدان.

وأضاف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «ونحن في دولة الإمارات، بقيادة سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نؤمن بأن رسالتنا تكمن في دعم الإنسان أينما كان، وهي مسؤولية راسخة في نهجنا، وامتداد لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم الخير والعطاء، وجعل من العمل الإنساني جسراً للتواصل بين الشعوب، وأداة لنشر السلام والاستقرار في العالم».