ولي عهد أبوظبي يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله مطار أستانا الدولي، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، أولجاس بيكتينوف، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ويرافق سموّه، خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.