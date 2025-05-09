رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وغيرها من المجالات التي تتسق مع أولويات التنمية، وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك والبنّاء.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.