إطلاق مسرّعات «تيسير بناء المساجد»

أطلق مركز المسرّعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دفعة مسرّعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، بهدف تطوير نهج ريادي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن السرعة والسلاسة في تنفيذ مشروعات بناء المساجد، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتأتي دفعة المسرّعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد» - التي تشارك فيها جهات محلية واتحادية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها المركز والهيئة أخيراً - بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشروعات من مرحلة التصميم حتى اكتمال البناء.

وأكدت مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يجسد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، ويترجم تركيزها على الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة ومرونة الإجراءات الحكومية، ويعزز مستويات جودة حياة المجتمع.

وقالت الهاشمي: «نسعى من خلال دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة (تيسير بناء المساجد) إلى تسريع وتعزيز جهود الجهات الحكومية لتصميم منظومة ريادية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسهل عملية بناء المساجد على المتبرعين والمحسنين، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يدعم التوجهات الوطنية، وقيم العطاء المجتمعي».

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أحمد راشد النيادي، إن «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وانطلاقاً من اختصاصها بشؤون المساجد على مستوى الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل التوسع في عمرانها وبنائها في الأحياء الجديدة، ومناطق الكثافة السكانية وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع، وحرصاً منها على تحفيز المحسنين للإسهام في إعمارها ورعايتها، فقد قامت بتخفيض الإجراءات بنسب عالية، فأصبحت المدة الزمنية من تقديم الطلب حتى إيداع المبلغ من المتبرع بالبناء 10 أيام، والمدة التقديرية للمشروع بين 16 و18 شهراً، تتضمن مرحلة التصميم والتخطيط وفحص التربة والتراخيص وحتى اكتمال البناء».

وأضاف أن هذه الإجراءات تتم عبر جلسات متخصصة وطاولات مستديرة، تتم فيها مناقشة الموضوعات الخاصة بمراحل إنشاء المشروع بمهنية وخبرة، تبدأ بطاولة الأراضي والتخطيط التي تستعرض كل ما يتعلق بتخصيص أراض بأبعاد ومساحات غير متناسبة مع مكونات المسجد واتجاه القبلة وإصدار مخططات الأراضي أو نماذج اشتراطات البناء، وتوزيع أراضي المساجد ومساحتها وأعداد المصلين المعتمدة لكل أرض للمناطق الجديدة التي يتم استحداثها أو تطويرها وغير ذلك، ثم طاولة التراخيص، وطاولة الخدمات، وذلك بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة الخاصة بالمباني على مستوى إمارات الدولة.

وأشاد النيادي، بالدعم الكبير لبيوت الله من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، ومبادراتهم بتوفير كل احتياجاتها ودعم الهيئة في كل شؤونها، مثمناً التعاون مع مركز المسرعات الحكومية بما يخدم الأهداف المشتركة نحو خدمة الوطن والمجتمع، وتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات.

هدى الهاشمي:

• جهود موحدة لتنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.

أحمد النيادي:

• نثمن التعاون مع مركز المسرعات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.