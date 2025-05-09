محمد بن راشد بن محمد: الشباب شريك رئيس في تسريع التحوّل الرقمي

زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم هيئة دبي الرقمية، حيث اطّلع على سير العمل في الهيئة، وأهم المشروعات والمبادرات التي تقوم عليها، والتقدّم المتحقق في تطبيق استراتيجية دبي الرقمية بمحاورها السبعة، التي تهدف مجتمعة إلى رقمنة الحياة في دبي، بما يعزز من جودة الحياة، ويدعم آليات العمل والإنتاج في الإمارة، ويُيسر الوصول إلى الخدمات المختلفة بأسلوب يتسم بالسهولة والسرعة والكفاءة العالية.

وأكد سموّه، خلال الزيارة، أهمية الاستفادة من التقنيات الجديدة، وأيضاً الكادر البشري المؤهل، لاسيما الشباب منهم، حيث التقى بمجلس شباب «دبي الرقمية»، منوهاً بالدور المحوري للشباب كشريك رئيس في تسريع التحوّل الرقمي، وتأكيد النموذج الريادي لدبي في مختلف مجالات التطوير، كما لفت سموّه إلى أن رقمنة الحياة في دبي ما هي إلا خيار استراتيجي من شأنه تعزيز قدرة المجتمع على الازدهار والتطوّر السريع بأسلوب يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

ورحّب مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، بزيارة سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، وما تعكسه من اهتمام من جانب سموّه بالاطلاع على منظومة العمل في «دبي الرقمية»، وما تحققه من إنجازات.

وقال المنصوري: «على امتداد مسيرة التحوّل الرقمي، كنّا على الدوام نستمد عزيمتنا وإصرارنا على تحقيق الإنجازات من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعته الحثيثة للتقدم المتحقق في المسارات كافة، وتأتي هذه الزيارة الكريمة امتداداً لهذا النهج القيادي الذي شكّل نموذجاً ملهماً للقائد الذي يسهر على دعم أبنائه وتمكينهم وتحفيزهم على العمل من أجل تحقيق إنجازات نوعية تسهم في تحقيق أفضل نوعيات الحياة».

وأضاف: «زيارة سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى (دبي الرقمية) تمثل حافزاً مهماً لفريق عمل الهيئة لمضاعفة الجهود، والارتقاء بمستويات الأداء، بما يسهم في تسهيل حياة الناس، ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي، عبر تسخير التكنولوجيا الرقمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية».

واطّلع سموّه على مستجدات المشروعات الاستراتيجية المركزية، وفي مقدمتها الهوية الرقمية، وتطبيق «دبي الآن»، التطبيق الموّحد للمدينة، كما تطرّق الشرح إلى البنية التحتية الرقمية، والمبادرات النوعية التي تنفذها الهيئة، ومنها: «لوحة دبي»، و«خلك واعي»، و«المها» و«مشروع عيون».

كما شملت الزيارة تفقّد سير العمل في غرفة عمليات «دبي الرقمية»، حيث استمع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أسلوب قياس الأداء، استناداً إلى مؤشرات مبنية على البيانات والمعطيات الرقمية الدقيقة، لافتاً سموّه إلى ضرورة البناء على النجاحات السابقة لتحقيق المزيد من النقلات النوعية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر، ويسهم في تعزيز مكانة دبي كنموذج لمدن المستقبل، وواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة.

محمد بن راشد بن محمد:

. رقمنة الحياة في دبي خيار استراتيجي من شأنه تعزيز قدرة المجتمع على الازدهار والتطوّر السريع.