1000 محطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية في 400 موقع بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن استثمار استراتيجي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية من خلال تعيين عدد من شركات تشغيل لمحطات الشحن، وذلك ضمن عقود شراكة مع القطاع الخاص "PPP"، تشمل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الشحن في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي.

وتشهد إمارة أبوظبي نموًا سريعًا في تسجيل المركبات الكهربائية، حيث تجاوز عدد المركبات المسجلة 15 ألف مركبة كهربائية خلال الربع الأول من العام 2025، مع زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى أبوظبي للتنقل أن تكون 50% من السيارات على طرق أبوظبي كهربائية بحلول عام 2040، دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.

وذكر بيان للمركز أن هذا المشروع الطموح يأتي ضمن جهود أبوظبي للتنقل المتواصلة لدعم التحول إلى التنقل النظيف، وتعزيز التزام الإمارة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. إذ يعد إطلاق هذه الشبكة خطوة هامة نحو بناء منظومة شحن عامة متطورة تلبي احتياجات التنقل المستدام في الإمارة، وتدعم التحول إلى حلول نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. كما يعكس المشروع التزام أبوظبي للتنقل بتوفير أحدث التقنيات والبنية التحتية اللازمة لتسهيل تبني المركبات الكهربائية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تركيب ألف محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي، تشمل كل من جزيرة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، مع خطة تصاعدية لزيادة عدد المحطات سنويًا وفقًا لمعدلات الطلب. وسيتم تشغيل المحطات الجديدة تحت الهوية الموحدة "Charge AD"، مع توحيد تعرفة الشحن لتبلغ 0.7 درهم لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن البطيء، و1.2 درهم لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن السريع.

وبالإضافة إلى محطات الشحن العامة، سيتم تعزيز الشبكة من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة، لتوفير نقاط شحن في عدد من المواقع الحيوية مثل الفنادق والمراكز التجارية، بما يساهم في تحقيق تغطية أوسع لتلبية احتياجات مستخدمي المركبات الكهربائية.

وأكد مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، الدكتور عبدالله الغفلي، أن الاستثمار الاستراتيجي في تطوير بنية تحتية متقدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية يأتي تجسيداً لالتزام إمارة أبوظبي بتعزيز مفهوم التنقل المستدام، ودعماً للتحول نحو وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة

وقال: "إن هذا الاستثمار لا يعكس التزام الإمارة المستدام وحسب، بل يؤكد كذلك الدور المحوري الذي تؤديه أبوظبي للتنقل كمحفّز رئيسي للتحول التقني في قطاع النقل، وذلك من خلال تبني حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة."

وأضاف: "نحن نؤمن بأن إنشاء شبكة موحدة وواسعة النطاق لمحطات شحن المركبات الكهربائية يشكل ركناً أساسياً في دعم انتشار هذه المركبات، وتمكين مجتمع أكثر استدامة وذكاء، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة."