مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي» يعتمد الأعمال الفائزة للدورة الـ 24

اعتمد مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأعمال الفائزة في فئاتها المطبوعة والمرئية والرقمية، إضافة إلى الشخصيتين الفائزتين في فئتَي «أفضل كاتب عمود» و«شخصية العام الإعلامية» ضمن الدورة الـ24 للجائزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجائزة، الذي عُقد برئاسة نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة مجلس إدارة الجائزة، منى غانم المرّي، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش أعضاء المجلس المراحل المختلفة التي مرت بها عمليات التحكيم والفرز، والمعايير التي اعتمدتها اللجان في اختيار الفائزين وفق الشروط المحددة للجائزة ضمن مختلف فئاتها، التي شهدت تنافساً قوياً بين كبرى المؤسسات الإعلامية والصحافيين والكتّاب في الوطن العربي.

وخلال الاجتماع، وجّهت منى غانم المرّي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجائزة، ولكل من أسهم في إتمام جميع مراحل الجائزة وصولاً إلى اختيار الفائزين لدورتها الحالية، وفي مقدمتهم لجان الفرز والتحكيم التي واصلت العمل على مدار الأشهر الماضية لضمان وصول أفضل الأعمال إلى المراحل النهائية وفق المعايير المعتمدة، ولتظل الجائزة دائماً نموذجاً مُلهماً في تطبيق أعلى مبادئ النزاهة والشفافية في المفاضلة والاختيار.

وقالت: «ما يُميّز الجائزة ليس فقط أنها تتوج التميز وتحفز التنافس وترفع سقف الإبداع، بل أنها تُعبّر عن هوية دبي في دعم دور الإعلام كأداة فعالة في بناء الإنسان، وانطلاقاً من هذه الرؤية نحرص على إثراء إسهامات الجائزة في تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية العربية بشكل عام باعتبارها أبرز جائزة عربية تحتفي بالتميز في المجال الإعلامي».

ولفتت إلى أن الجائزة شهدت هذا العام دورة مميزة على مستوى حجم المشاركات وتنوعها، حيث استقبلت الأمانة العامة للجائزة أعمالاً من مختلف المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وكذلك من الصحافيين العاملين في الصحف العربية على امتداد العالم العربي، وأكدت أن جميع الأعمال التي وصلت مرحلة الاعتماد، مرت بمراحل طويلة من عمليات الفرز، ثم التحكيم من قبل لجان متخصصة ومحايدة.

بدورها، أعربت الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، الدكتورة ميثاء بوحميد، عن تقديرها لكل من شارك في إنجاح هذه النسخة من جائزة الإعلام العربي، تأكيداً لمواصلة دورها في منح التكريم اللائق لمبدعين يسهمون في إثراء الساحة الإعلامية. وقالت: «نقدر عالياً الدور المحوري لمجلس إدارة الجائزة، وحرصه على أن تكون الجائزة مواكبة للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام إقليمياً وعالمياً».

وأضافت الأمين العام خلال الاجتماع، أن «تطوير منظومة عمل الجائزة لا يتوقف، وهي تخضع في كل عام لمناقشات دورية مع أعضاء مجلس الإدارة بهدف بحث تطوير الجائزة وفئاتها في سياق حرصنا المستمر على مواكبة كل المتغيرات الإعلامية السريعة، وتحقيق نقلات نوعية تأخذ الجائزة لمستويات أعلى من التميز ترجمة لنهج دولة الإمارات ودبي في التطوير والابتكار في شتى المجالات».

وحول حفل التكريم، قال مدير جائزة الإعلام العربي، جاسم الشمسي: «من المقرر أن تكرّم الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام هذا العام بالتزامن مع فعاليات قمة الإعلام العربي في 27 مايو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القيادات الإعلامية الإماراتية والعربية وكبار الكُتّاب والإعلاميين ورؤساء كبرى المؤسسات الإعلامية العربية ومديري تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية في الوطن العربي».

وتشكل «جائزة الصحافة العربية» محوراً رئيساً لجائزة الإعلام العربي، وتندرج ضمنها فئات، هي: «الصحافة السياسية»، و«الصحافة الاقتصادية»، و«التحقيقات الصحافية».

بينما تشمل «جائزة الإعلام المرئي» خمس فئات، هي: «أفضل برنامج اقتصادي»، و«أفضل برنامج ثقافي»، و«أفضل برنامج رياضي»، و«أفضل برنامج اجتماعي»، إضافة إلى «أفضل عمل وثائقي».

أما جائزة «شخصية العام الإعلامية» فهي تمنح بقرار من مجلس إدارة الجائزة لشخصية إعلامية عربية متميزة، تقديراً لإسهاماتها التي أغنت المشهد الإعلامي العربي ضمن مختلف المجالات سواء المكتوب أو الرقمي أو المرئي، وجهوده الممتدة عبر سنوات لتعزيز المشهد الإعلامي العربي بفكر خلاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في المجتمع بصورة عامة، إضافة إلى فئة «أفضل كاتب عمود»، وهي كذلك تمنح بقرار من مجلس الإدارة بناءً على معايير محددة.

يُذكر أن مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي» يضم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام الأمين العام للجائزة، الدكتورة ميثاء بوحميد، ومدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور سلطان النعيمي، ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، غسان شربل، ورئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، نايلة تويني، والكاتب والإعلامي، عماد الدين أديب، والمدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام»، محمد الحمادي، والكاتب والمفكر، الدكتور محمد الرميحي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أحمد المسلماني.

كما يضم المجلس في عضويته كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، عبدالرحمن أبومالح، ومؤسس برنامج الصندوق الأسود، الإعلامي عمار تقي، والكاتبة سوسن الشاعر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين العمانية، الدكتور محمد بن مبارك العريمي، ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، رائد برقاوي، ورئيس التحرير صحيفة عرب نيوز، فيصل عباس، ومدير عام جريدة «هسبريس» الإلكترونية، حسّان الكنوني.