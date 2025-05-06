نهيان بن مبارك يطلق مسابقة «حياتنا في الإمارات»

أعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن إطلاق المبادرة المجتمعية، وهي مسابقة «حياتنا في الإمارات» في عام المجتمع، على أن يتولى تنفيذها صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش، بالمشاركة الكاملة من كل أطياف المجتمع وعناصره، التي تضم المواطن والمقيم، والمرأة والرجل، والأطفال والشباب وكبار السن.

ودعا إلى أن يسهم الجميع في هذه المسابقة بكتاباتهم حول حياتهم في الإمارات، ويعبّرون من خلالها عن رؤيتهم لهذه الدولة الغالية، وعن اعتزازهم بالحياة في مجتمع قوي ومتلاحم له إنجازات هائلة ومتواصلة في كل المجالات.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاحتفالية التي نظمها صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش بمسرح معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحضور عدد كبير من المسؤولين وكبار الكتاب والمفكرين ورؤساء الجامعات الإماراتية ولفيف من المثقفين العرب، كما حضر الاحتفالية المدير العام في وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، ومدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أن مسابقة «حياتنا في الإمارات» إنما هي دعوة إلى كل مَنْ يتخذ من هذا البلد بيتاً للعيش الكريم وموطناً للعمل والاستقرار والإنجاز، وهي دعوة للتعبير بالكتابة عن مشاعرهم تجاه الإمارات، إما بقصةٍ قصيرة أو مقال موجز، أو فكرة أو خاطرة مفيدة، أو رسالة للأهل وللأصدقاء، أو لأبناء وبنات الوطن أو حتى لسكان العالم كله، وذلك بالنثر أو بالشعر وبإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، يعبرون بذلك عن حياتهم وانطباعاتهم وتجاربهم الشخصية في الإمارات، وما يشعرون به من حفاوة وترحيب، وما يلمسونه من مناخ وطني آمن يوفر لهم ولذويهم حياة كريمة ومستقبلاً ناجحاً، وكذلك ما تحظى به هذه الدولة الرائدة من سلام ووئام وتعاون ورخاء.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات مجال واسع للأفكار المتجددة والمبادرات المتدفقة، التي سوف تؤدي إلى إطلاق الطاقات الكامنة لدى المشاركين، وإظهار ما لديهم من مواهب وقدرات، والمسابقة بذلك ستكون طريقاً لإثراء الحوار في المجتمع وعرض الأفكار الناجحة والابتعاد عن الأفكار الهدامة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح والسلام.

وأوضح أن صندوق الوطن قام بإعداد موقع إلكتروني يتم من خلاله تلقي إسهامات ومداخلات المشاركين في هذه المسابقة، وسيقوم صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش بنشر الأعمال الفائزة، وذلك بالوسائط الورقية والرقمية، وعلى نطاق واسع ستكون الكتب والمنشورات شاهدة على القوة الناعمة للدولة، باعتبارها دولة متميزة تمثل نموذجاً للمجتمع الناجح على مستوى العالم كله.

نهيان بن مبارك:

. صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش سينشران الأعمال الفائزة، وستكون الكتب والمنشورات شاهدة على القوة الناعمة للدولة.