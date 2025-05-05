استحداث إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى "الرعاية"

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إجازة جديدة بحكومة الشارقة بمسمى "إجازة الرعاية"، تُمنح للموظفة التي أنجبت طفلاً مريضاً أو من أصحاب الهمم وتتطلب حالته الصحية مرافقاً ملازماً له، على أن تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع ويجوز تمديدها بموافقة الجهة المختصة لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

أعلن عن ذلك عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر"؛ الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقال عبدالله الزعابي،إن شروط إجازة الرعاية وضوابطها، تتضمن تقديم تقرير طبي تعتمده الجهة الطبية المختصة، وتكون الإجازة لمدة سنة براتب كامل، وتبدأ عقب إجازة الوضع، ويجوز تمديدها حتى ثلاث سنوات، على أن يكون التمديد سنوياً، بناء على تقرير طبي تعتمده الجهة المختصة.