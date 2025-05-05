عبدالله بن زايد : ذكرى توحيد القوات المسلحة.. قرار تاريخي اتخذه الـقادة المـؤسـسون

وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة وفيما يلي نص الكلمة :.

"في هـذا الـيوم المـجيد، يـوم توحيد الـقوات المسـلحة في الـسادس مـن مـايو عـام 1976، نستذكر بكل فخـر واعـتزاز هـذا الـقرار الـتاريخي الذي اتخذه القادة المـؤسـسون برؤيــة حكيمة وإيمان عـميق بـأن وحـدتــنا وتـلاحـمنا هـما عـضد قـوة اتحادنا ومنعته."

"فـي هـذه المـناسـبة الـوطـنية الـخالـدة، نـرفـع أسـمى آيـات الـتهانـي والـتبريـكات إلـى مـقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ، وإلــى إخـوانــهما أصـحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ،وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، وسمو أولياء العهود.

إن أبـناء قـواتـنا المسـلحة رسـل ُ خـيرٍ وسـلامٍ واسـتقرار، وهـم عـلى العهـد دائـماً فـي مـواجـهة كـافـة التحـديـات، لا يـدّخـرون جهـداً فـي مـدّ يـد الـعون والمـسانـدة للجـميع فـي شــتى بــقاع الأرض، فــرســالــة دولــة الإمــارات الــعربــية المتحــدة سـتبقى عـلى الـدوام رسـالـةَ سـلامٍ واسـتقرارٍ وتـنمية، وقـواتـها المسـلحة هـي الـحصن المـنيع الـحامـي لهـذه الـقيم الإنـسانــية الــنبيلة، والـداعـم لـخيارات الــشعوب الــطامــحة لــلازدهــار والــتنمية والحياة الكريمة".

"نسـتذكـر اليوم بـكل فخـر تـضحيات شهــداء الـوطـن الأبرار، الـذيـن قـدّمـوا أروع الـدروس والــعِبَر فــي الــبذل والــعطاء والــذود عــن الــوطــن وحـمايــة مـقدراتــه، وجسـدوا رسـالـة دولـة الإمـارات الإنـسانـية الـنبيلة ونـهجها الـراسـخ الداعي إلى تـحقيق السلام والتنمية في العالم أجمع.

تـحية تـقديـرٍ وفخـرٍ واعـتزازٍ إلـى كـافـة أفـراد الـقوات المسـلحة، مـن قـيادات وضـباط وأفـراد، الـذيـن يـضربـون أروع مــثال فــي الــولاء والانــتماء والــتفانــي، مــن أجـل رفـعة الوطن واستدامة راياته وازدهاره ".