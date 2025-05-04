3 طبيبات مواطنات بدبي يفزن بمسابقة في مؤتمر «الجلدية»

فاز فريق طبي إماراتي بالمركز الأول في المسابقة العلمية التي نظمتها اللجنة العلمية للدورة الـ11 من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل (أيدا)، وتستضيفه العاصمة أبوظبي من الثاني إلى الرابع من مايو الجاري.

وضم الفريق الفائز ثلاث طبيبات إماراتيات حديثات التخرج من برنامج الإقامة في الأمراض الجلدية، بمستشفى راشد في دبي وهن: الدكتورة فاطمة القايدي، والدكتورة الريم الحوسني، والدكتورة عائشة الشواب.

وتفوق الفريق على أربعة فرق أخرى تمثّل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خضعت الفرق لمجموعة من الأسئلة والتحديات الطبية المتخصصة في تشخيص الحالات المرضية الجلدية، بإشراف لجنة تحكيم علمية، تضم نخبة من الخبراء في المجال.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر، سلسلة من المحاضرات العلمية المتقدمة التي سلطت الضوء على أحدث الابتكارات في طب الجلد والتجميل، منها استخدامات الذكاء الاصطناعي في الجراحة التجميلية السيبرانية، والعلاجات المعززة بتقنيات الجيل التالي، وتجديد البشرة باستخدام الحمض النووي، والطب التجديدي. وناقشت الجلسات قضايا طبية عدة، منها العلاج بالليزر للبشرة الملونة، والتعامل مع اضطرابات التصبغ، والعلاجات البيولوجية للأطفال.