خالد بن محمد بن زايد ورئيس الإكوادور يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة، الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية الحيوية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس دانيال نوبوا والوفد المرافق له، متمنياً لفخامته التوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

واستعرض الجانبان فرص ومجالات التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين بما يعزز التنمية المستدامة، ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

كما تطرقا إلى أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتبادل التجاري.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع دول أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق الشراكة مع جمهورية الإكوادور في ضوء ما يجمع البلدين من قيم مشتركة ورؤى تنموية متقاربة، وما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم مستمر من قيادتي البلدين.

حضر هذا اللقاء ، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ والدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة ؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.