قائد الحرس الوطني يزور أكاديمية الدرك وقيادة الخدمات اللوجستية في أنقرة

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أكاديمية الدرك وقيادة الخدمات اللوجستية في أنقرة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا.

وكان في استقبال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، اللواء شاكر أوسلو، رئيس الأكاديمية، وعدد من كبار الضباط.

كما قام اللواء العامري بزيارة قيادة الخدمات اللوجستية التابعة للدرك التركي، حيث كان في مقدمة مستقبليه اللواء أرسيل أوزير، قائد قيادة الخدمات اللوجستية وعدد من كبار الضباط..

وتأتي هذه الزيارات ضمن جهود قيادة الحرس الوطني في تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وفق أرقى المعايير العالمية.