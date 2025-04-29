رئيس الدولة يهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أهنئ مارك كارني بفوز الحزب الليبرالي في الانتخابات التشريعية الكندية الأخيرة وأتمنى له التوفيق في خدمة كندا وشعبها، متطلعاً إلى العمل معه خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه الخير والنماء والازدهار لبلدينا وشعبينا".